На "Уралвагонзаводе" ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение на территории крупного оборонного завода "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле на площади 150 квадратных метров, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Открытое горение ликвидировано на площади 150 квадратных метров. Из цеха выведено 50 человек. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
По его словам, технологический процесс на мероприятии не нарушен.
Он отметил, что в настоящий момент пожарные ведут проливку.