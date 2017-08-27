На "Уралвагонзаводе" ликвидировали открытое горение

Железнодорожные вагоны в одном из цехов АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. Архивное фото

Железнодорожные вагоны в одном из цехов АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. Архивное фото

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение на территории крупного оборонного завода "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле на площади 150 квадратных метров, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Открытое горение ликвидировано на площади 150 квадратных метров. Из цеха выведено 50 человек. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, технологический процесс на мероприятии не нарушен.

Он отметил, что в настоящий момент пожарные ведут проливку.