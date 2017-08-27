Власти рассказали подробности ДТП с микроавтобусом под Пензой

САРАТОВ, 27 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Микроавтобус, столкнувшийся в субботу с грузовиком в Пензенской области, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали, имеет регистрационный знак Киргизии, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель регионального управления ГИБДД Юлия Кулигина.
"Микроавтобус, который участвовал в ДТП, зарегистрирован в Республике Кыргызстан", — сказала собеседница агентства.
Она затруднилась уточнить информацию о гражданстве погибшей и пострадавших в ДТП.
"По факту ДТП проводится проверка", — отметила Кулигина.
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