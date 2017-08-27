На западе Москвы столкнулись три автомобиля

Машины спецслужб на месте ДТП на западе Москвы. 27 августа 2017

Машины спецслужб на месте ДТП на западе Москвы. 27 августа 2017

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Столкновение трех автомобилей произошло на западе Москвы, на место аварии вылетел вертолет "Московского авиационного центра" (МАЦ), сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

© Фото предоставлено ГКУ МАЦ Три автомобиля столкнулись на западе Москвы. 27 августа 2017 © Фото предоставлено ГКУ МАЦ Три автомобиля столкнулись на западе Москвы. 27 августа 2017

"На пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспекта произошло серьезное ДТП. Санитарный вертолет "Московского авиационного центра" вылетел к месту аварии с врачами МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП)", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, авиамедицинская бригада оказала пострадавшим помощь на месте. "Эвакуация по воздуху не потребовалась", — добавили в департаменте.