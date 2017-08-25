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Происшествия

В сети опубликовали видео с автобусом, упавшим в море на Кубани

Сюжет:
ДТП с автобусом на Кубани (57)
20:5025.08.2017
(обновлено: 20:51 25.08.2017)
013930
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором видно, как автобус, упавший в море на Кубани, подняли на поверхность с помощью подъемного крана.

На месте ЧП работают около 20 водолазов, в том числе из Крыма, две мобильные водолазные установки. В аварийно-спасательных работах также участвуют четыре плавсредства.

Ранее МЧС сообщило, что на месте происшествия находятся 137 спасателей и 31 единица техники.

Спасатели во время поисковых работ у места падения автобуса с людьми в море
© РИА Новости / МЧС РФ
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Спасательная операция на месте крушения автобуса на Кубани

Причины неизвестны

Причины автокатастрофы пока не установлены. Основной версией аварии назвали нарушение правил дорожного движения. Уголовное дело возбудили по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Водителя автобуса и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе допрашивают по делу об аварии в качестве обвиняемых. СК так же работает с пострадавшими пассажирами, которые по состоянию здоровья могут отвечать на вопросы следствия.

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ у места падения автобуса с людьми в море, Краснодарский край. 25 августа 2017
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автомобиль Следственного комитета РФ у места падения автобуса с людьми в море, Краснодарский край. 25 августа 2017

Данные разнятся

Пресс-служба Темрюкского района Кубани опубликовала список погибших в ДТП. В нем значится 18 фамилий. В то же время в МЧС ранее сообщали, что в аварии погибли 17 человек.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Кадыров выразил соболезнования родным погибших в ДТП на Кубани

На данный момент, по данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в больнице Темрюка, где произошла авария, остаются 20 человек.

"В центральной районной больнице Темрюка продолжают оставаться 20 пациентов, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Двое пациентов, как говорилось ранее, переведены в краевую клиническую больницу Краснодара имени Очаповского. Десять человек после осмотра отпущены домой", — говорится в сообщении ведомства.

На место катастрофы начали прибывать родственники погибших. С ними работают психологи МЧС.

Объявлен траур

В Краснодарском крае суббота объявлена днем траура по погибшим в ДТП. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился о выплатах компенсаций семьям погибших и помощи в организации похорон. "Родственникам погибших выплатят по одному миллиону рублей. Кроме того, Вениамин Кондратьев поручил главам районов оказать всю необходимую помощь при организации похорон", — говорится в сообщении краевых властей.

Автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", съехал с дороги и упал в море с четырехметровой высоты время возвращения с вахты. По данным следствия, подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО "Таманьнефтегаз", который входит в систему порта "Тамань".

О крупных ДТП с участием автобусов в России в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>

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