В сети опубликовали видео с автобусом, упавшим в море на Кубани

ДТП с автобусом на Кубани (57)

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором видно, как автобус, упавший в море на Кубани, подняли на поверхность с помощью подъемного крана.

На месте ЧП работают около 20 водолазов, в том числе из Крыма, две мобильные водолазные установки. В аварийно-спасательных работах также участвуют четыре плавсредства.

Ранее МЧС сообщило, что на месте происшествия находятся 137 спасателей и 31 единица техники.

Причины неизвестны

Причины автокатастрофы пока не установлены. Основной версией аварии назвали нарушение правил дорожного движения. Уголовное дело возбудили по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Водителя автобуса и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе допрашивают по делу об аварии в качестве обвиняемых. СК так же работает с пострадавшими пассажирами, которые по состоянию здоровья могут отвечать на вопросы следствия.

Данные разнятся

Пресс-служба Темрюкского района Кубани опубликовала список погибших в ДТП. В нем значится 18 фамилий. В то же время в МЧС ранее сообщали, что в аварии погибли 17 человек.

На данный момент, по данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в больнице Темрюка, где произошла авария, остаются 20 человек.

"В центральной районной больнице Темрюка продолжают оставаться 20 пациентов, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Двое пациентов, как говорилось ранее, переведены в краевую клиническую больницу Краснодара имени Очаповского. Десять человек после осмотра отпущены домой", — говорится в сообщении ведомства.

На место катастрофы начали прибывать родственники погибших. С ними работают психологи МЧС.

Объявлен траур

В Краснодарском крае суббота объявлена днем траура по погибшим в ДТП. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился о выплатах компенсаций семьям погибших и помощи в организации похорон. "Родственникам погибших выплатят по одному миллиону рублей. Кроме того, Вениамин Кондратьев поручил главам районов оказать всю необходимую помощь при организации похорон", — говорится в сообщении краевых властей.

Автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", съехал с дороги и упал в море с четырехметровой высоты время возвращения с вахты. По данным следствия, подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО "Таманьнефтегаз", который входит в систему порта "Тамань".

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