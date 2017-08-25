"Яблоко" готова обратиться в ЕСПЧ, защищая однопартийцев из Карелии

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Партия "Яблоко" намерена обжаловать приговор, вынесенный руководству карельского отделения партии во всех инстанциях, в том числе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщила РИА Новости председатель партии Эмилия Слабунова.
Она добавила, что обжаловать приговор партия намерена во всех инстанциях, "как посоветуют адвокаты".
На сайте партии опубликовано заявление Слабуновой, где говорится, что партия возмущена приговором в отношении Ольги Залецкой, Анастасии Кравчук и Александры Корниловой.
В частности, в заявлении "Яблоко" указано, что партия приложит все усилия, чтобы защитить своих коллег, "включая обращение в Европейский суд по правам человека".
"Обвинения против команды карельского "Яблока" являются абсолютным вымыслом, а дело "Петропита" — полностью сфабрикованным и имеющим лишь одну цель — зачистить политическое поле республики… Мы будем добиваться отмены приговора и прекращения любых преследований в отношении команды карельского "Яблока", — приводит сайт слова Слабуновой.
Суд в Петрозаводске приговорил главу отделения партии "Яблоко" в Карелии, депутата республиканского законодательного собрания Ольгу Залецкую, а также бывшего заместителя председателя парламента Карелии Анастасию Кравчук и предпринимателя Александру Корнилову к условным срокам по делу о мошенничестве. Кроме того, каждой подсудимой был назначен штраф в 500 тысяч рублей.