"Яблоко" готова обратиться в ЕСПЧ, защищая однопартийцев из Карелии

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Партия "Яблоко" намерена обжаловать приговор, вынесенный руководству карельского отделения партии во всех инстанциях, в том числе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщила РИА Новости председатель партии Эмилия Слабунова.

"Приговор только что оглашен, причем только его резолютивная часть. Мотивировочную еще не получили. Ее отказались в суде оглашать, сославшись на то, что там присутствует телефонная прослушка в приговоре, еще какие-то сведения, которые не подлежат публичной огласке. Поэтому, во-первых, нужно получить решение суда, и затем начнется подготовка апелляционных жалоб", — сказала Слабунова.

Она добавила, что обжаловать приговор партия намерена во всех инстанциях, "как посоветуют адвокаты".

На сайте партии опубликовано заявление Слабуновой, где говорится, что партия возмущена приговором в отношении Ольги Залецкой, Анастасии Кравчук и Александры Корниловой.

В частности, в заявлении "Яблоко" указано, что партия приложит все усилия, чтобы защитить своих коллег, "включая обращение в Европейский суд по правам человека".

"Обвинения против команды карельского "Яблока" являются абсолютным вымыслом, а дело "Петропита" — полностью сфабрикованным и имеющим лишь одну цель — зачистить политическое поле республики… Мы будем добиваться отмены приговора и прекращения любых преследований в отношении команды карельского "Яблока", — приводит сайт слова Слабуновой.

Суд в Петрозаводске приговорил главу отделения партии "Яблоко" в Карелии, депутата республиканского законодательного собрания Ольгу Залецкую, а также бывшего заместителя председателя парламента Карелии Анастасию Кравчук и предпринимателя Александру Корнилову к условным срокам по делу о мошенничестве. Кроме того, каждой подсудимой был назначен штраф в 500 тысяч рублей.