В Ивановской области ребенок умер после укуса собаки

ВОРОНЕЖ, 25 авг — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства смерти 11-летнего мальчика после укуса собаки, сообщает региональное управление СК.

Инцидент произошел 27 июля в городе Вичуга. Ребенка укусила принадлежащая семье собака, после чего его отвезли в центральную районную больницу, а затем — в больницу № 1 города Иваново.

"Шестнадцатого августа 2017 года в связи с ухудшением здоровья несовершеннолетнего перевели в палату интенсивной терапии, где подключили к аппарату искусственного дыхания. Через четыре дня мальчик скончался", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти ребенка стал отек головного мозга.

В настоящее время выясняется, мог ли укус собаки стать причиной диагноза, от которого умер ребенок. Также собеседник агентства отметил, что мальчика показывали специалистам нескольких заведений, входящих в вичугскую райбольницу.

Следователи возбудили уголовное дело о "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".