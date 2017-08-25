В Ивановской области ребенок умер после укуса собаки

ВОРОНЕЖ, 25 авг — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства смерти 11-летнего мальчика после укуса собаки, сообщает региональное управление СК.
"Шестнадцатого августа 2017 года в связи с ухудшением здоровья несовершеннолетнего перевели в палату интенсивной терапии, где подключили к аппарату искусственного дыхания. Через четыре дня мальчик скончался", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной смерти ребенка стал отек головного мозга.
В настоящее время выясняется, мог ли укус собаки стать причиной диагноза, от которого умер ребенок. Также собеседник агентства отметил, что мальчика показывали специалистам нескольких заведений, входящих в вичугскую райбольницу.
Следователи возбудили уголовное дело о "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".