"ГАЗ" выплатит семьям убитых сотрудников по 2,5 миллиона рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг – РИА Новости. Горьковский автозавод выплатит семьям погибших в результате нападения коллеги по 2,5 миллиона рублей, сообщила в пятницу государственная инспекция труда в Нижегородской области.
"Компания по коллективному договору обязуется выплатить каждой семье погибших работников по 585 тысяч рублей (75 МРОТ х 7 800 рублей). Дополнительно работодатель добровольно принял решение оказать материальную поддержку каждой семье погибших работников по 2 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Работникам, получившим травмы, независимо от степени тяжести, работодатель выплатит по 1 миллиону рублей, добавляет ведомство.
Государственная инспекция труда в Нижегородской области также отмечает, что за всю практику расследования несчастных случаев ни один работодатель, зарегистрированный на территории региона, "не оказывал столь значимую добровольную материальную поддержку пострадавшим и представителям погибших работников".