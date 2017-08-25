Глава пресс-службы Шанцева отдохнул на миллион рублей из бюджета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Руководитель пресс-службы губернатора Нижегородской области съездил с семьей за границу за счет регионального бюджета, потратив на это более 1 миллиона рублей, сообщила областная прокуратура.
Уточняется, что при этом в течение 2016 года правительство неоднократно отказывало в финансовой помощи гражданам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, "что свидетельствует о неэффективном расходовании бюджетных средств". Установлено, что выделенные средства на поездку за рубеж перечислены компании, которая занимается организацией праздничных мероприятий "Созвездие Поволжья" по договорам, заключенным без конкурсных процедур, добавляет прокуратура.
Комментарием руководителя пресс-службы РИА Новости пока не располагает.
Пресс-службу губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева с 2010 года возглавляет Роман Скудняков, который с июня 2002 года работал в пресс-службе законодательного собрания Нижегородской области, с 2007 года – в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. Супругой Скуднякова является Ольга Рыхлова, она возглавляет региональное отделение всероссийской организации Союз дизайнеров.