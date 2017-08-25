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Происшествия

Глава пресс-службы Шанцева отдохнул на миллион рублей из бюджета

14:0225.08.2017
(обновлено: 14:05 25.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России. Архивное фотоДенежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Руководитель пресс-службы губернатора Нижегородской области съездил с семьей за границу за счет регионального бюджета, потратив на это более 1 миллиона рублей, сообщила областная прокуратура.

Александр Русецкий. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Генеральной прокуратуры РФ
Около 380 чиновников уволили за коррупцию в 2016 году
"Прокуратура области в ходе проверки установила, что руководитель пресс-службы регионального правительства в период отпуска в декабре 2016 года с супругой и ее сестрой ездил в Китай на международный конкурс красоты "Mrs. Globe". Оплата расходов, связанных с поездкой, на сумму более 1 миллиона рублей произведена за счет средств резервного фонда областного бюджета", — говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом в течение 2016 года правительство неоднократно отказывало в финансовой помощи гражданам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, "что свидетельствует о неэффективном расходовании бюджетных средств". Установлено, что выделенные средства на поездку за рубеж перечислены компании, которая занимается организацией праздничных мероприятий "Созвездие Поволжья" по договорам, заключенным без конкурсных процедур, добавляет прокуратура.

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Размер ущерба от коррупции за 2,5 года превысил 130 млрд рублей
Кроме того, по данным надзорного ведомства, на протяжении нескольких лет руководитель пресс-службы предоставлял работодателю недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. По результатам проверки и.о. губернатора области внесено представление. Также материалы направлены в региональное СУСК РФ для уголовно-правовой оценки выявленных нарушений.

Комментарием руководителя пресс-службы РИА Новости пока не располагает.

Пресс-службу губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева с 2010 года возглавляет Роман Скудняков, который с июня 2002 года работал в пресс-службе законодательного собрания Нижегородской области, с 2007 года – в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. Супругой Скуднякова является Ольга Рыхлова, она возглавляет региональное отделение всероссийской организации Союз дизайнеров.

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