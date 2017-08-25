Семь пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани находятся в тяжелом состоянии

ДТП с автобусом на Кубани (41)

Спасатели во время поисковых работ у места падения автобуса с людьми в море

Спасатели во время поисковых работ у места падения автобуса с людьми в море

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Семь пострадавших в результате падения автобуса в море на Кубани находятся в тяжелом состоянии, решается вопрос об их транспортировке в Краснодар, говорится в сообщении пресс-службы минздрава Краснодарского края.

Согласно нему, в больнице Темрюка сейчас находятся "семь человек в тяжелом состоянии с сочетанными травмами", остальные пострадавшие в аварии — средней и легкой тяжести.

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, решается вопрос о транспортировке пострадавших в тяжелом состоянии в больницы Краснодара.

"По поручению губернатора края на месте трагедии работают две бригады медиков из Краевой клинической больницы №1 им. С. В. Очаповского. Сейчас решается вопрос о транспортировке семерых тяжелых больных в лечебные учреждения Краснодара", – приводит пресс-служба слова Миньковой.

По последним данным, в автобусе находились 50 человек, 33 спасены, 17 погибли.