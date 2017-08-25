Дебошира, ударившего журналиста НТВ, приговорили к исправительным работам

Корреспондент НТВ Никита Развозжаев во время прямого включения из Парка Горького. 2 августа 2017

Корреспондент НТВ Никита Развозжаев во время прямого включения из Парка Горького. 2 августа 2017

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мировой суд в Москве в пятницу назначил полгода исправительных работ дебоширу, ударившему корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в День ВДВ в Парке Горького, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, что подразумевает полное признание вины и раскаяние подсудимого. Дебоширу Александру Орлову грозило не более 2/3 от максимально возможного наказания.

"Признать Орлова виновным, назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев", — объявила судья Евгения Гуляева.

Корреспондент НТВ в беседе с РИА Новости отметил, что решение суда его устраивает. Руководство канала также удовлетворено приговором.

"Мы удовлетворены приговором суда, считаем его справедливым и обоснованным. Надеемся, от рук господина Орлова больше не пострадает ни один журналист", — рассказал агентству представитель НТВ.

Прокурор просил назначить Орлову шесть месяцев исправительных работ по статье УК РФ "Побои", потерпевший был согласен.

Перед заседанием Орлов подошел к журналисту и публично извинился. До этого он направил извинения телеграммой, где попросил заключить мировую.

Дебошир рассказал в суде, что он индивидуальный предприниматель и в тот день был расстроен из-за "несросшегося контракта" и проблем в семье, а потому "выпил крепко".

Инцидент произошел в День ВДВ, 2 августа, во время прямого включения программы "Чрезвычайное происшествия" из Парка Горького, который традиционно считается центральным местом празднования для десантников. Уже впоследствии выяснилось, что Орлов никакого отношения к ВДВ не имеет.

Ранее дебошир по решению суда отбыл административный арест за сопротивление полицейским при задержании. Он уже имеет судимость – один год условно по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта", у него среднее специальное образование, холост, детей нет.