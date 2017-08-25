Прокурор потребует наказание для двух членов "Шалтай-Болтая" 30 августа

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Прокурор 30 августа назовет наказание, которое он считает справедливым для членов хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константина Теплякова и Александра Филинова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Судебное следствие по уголовному делу в отношении Теплякова и Филинова завершено, прения сторон назначены на 30 августа", — сказал представитель суда.

Он напомнил, что данная стадия, как и весь процесс, пройдет в закрытом режиме.

Ранее суд назначил лидеру хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву два года колонии общего режима. Ему вменяли взлом почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

Дело Аникеева выделили в отдельное производство из общего материала в отношении членов хакерской группы (другие обвиняемые — Константин Тепляков и Александр Филинов).