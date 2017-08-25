"Слишком мягкий приговор". Хабаровские живодеры получили реальные сроки

ХАБАРОВСК, 25 авг — РИА Новости. Хабаровский суд вынес приговор двум девушкам и молодому человеку по ряду дел, самым резонансным из которых стало живодерство, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Хабаровские живодеры" получили более трех лет тюрьмы. Вы считаете справедливым такое наказание? Да, такие сроки, пусть и по совокупности статей, - достаточная мера

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41.0% Реальные сроки они получили за разбой и другие преступления, а за живодерство - обязательные работы. Это неприемлемо Все опросы Голосовать

Алену Савченко признали виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Ее осудили на четыре года и три месяца лишения свободы. Алину Орлову приговорили к трем годам и 10 дням лишения свободы. Их сообщнику Виктору Смышляеву назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

В последнем слове они просили не сажать их в тюрьму.

Ранее психиатрическая экспертиза установила, что во время совершения преступления обвиняемые осознавали свои действия и могли управлять ими.

С чего все началось

По данным следствия, девушки в 2016 году систематически мучили и убивали птиц и животных, которых брали "в добрые руки". Их жертвами стали голуби, кошки и собаки. Живодерки снимали издевательства на видео. Из-за этих записей интернет-пользователи и начали свое собственное расследование: они выяснили реальные имена и фамилии девушек, их адреса, места учебы и работы родителей.

После общественного резонанса этими роликами заинтересовались правоохранительные органы.

Расследуя обстоятельства этого дела, следователи также выяснили, что в 2015 и 2016 годах одна из девушек неоднократно публиковала на странице в социальной сети изображения и тексты, оскорбляющие чувства верующих.

Кроме того, в СК сообщили, что 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на местного жителя, ограбив его на 600 рублей.

Реакция общественности

Зоозащитники уже заявили о желании обжаловать приговор, посчитав его "слишком мягким": Орлова и Савченко непосредственно по статье "жестокое обращение с животными" получили по 150 часов обязательных работ. А основные сроки связаны с другими статьями.

В ходе расследования дела в российских городах прошли митинги и пикеты с требованиями справедливого наказания обвиняемых и ужесточения уголовного наказания за жестокое обращение с животными.

Также на сайте Change.org появилось несколько петиций — за привлечение студенток к уголовной ответственности, за ужесточение наказания по статье 245 УК (жестокое обращение с животными) и за отстранение от должности отца одной из студенток. Еще одна петиция появилась на сайте Российской общественной инициативы.