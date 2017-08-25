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Происшествия

"Слишком мягкий приговор". Хабаровские живодеры получили реальные сроки

Сюжет:
Дело хабаровских живодерок (45)
11:0225.08.2017
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© Фото : АГН "Москва"/ Андрей НикеричевАкция зоозащитников у представительства Хабаровского края в Москве. Архивное фотоАкция зоозащитников у представительства Хабаровского края в Москве. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/ Андрей Никеричев

ХАБАРОВСК, 25 авг — РИА Новости. Хабаровский суд вынес приговор двум девушкам и молодому человеку по ряду дел, самым резонансным из которых стало живодерство, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Хабаровские живодеры" получили более трех лет тюрьмы. Вы считаете справедливым такое наказание?
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    Реальные сроки они получили за разбой и другие преступления, а за живодерство - обязательные работы. Это неприемлемо
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Алену Савченко признали виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Ее осудили на четыре года и три месяца лишения свободы. Алину Орлову приговорили к трем годам и 10 дням лишения свободы. Их сообщнику Виктору Смышляеву назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

В последнем слове они просили не сажать их в тюрьму.

Ранее психиатрическая экспертиза установила, что во время совершения преступления обвиняемые осознавали свои действия и могли управлять ими.

С чего все началось

По данным следствия, девушки в 2016 году систематически мучили и убивали птиц и животных, которых брали "в добрые руки". Их жертвами стали голуби, кошки и собаки. Живодерки снимали издевательства на видео. Из-за этих записей интернет-пользователи и начали свое собственное расследование: они выяснили реальные имена и фамилии девушек, их адреса, места учебы и работы родителей.

Искандер Валитов, методолог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Жертвы вируса превосходства
После общественного резонанса этими роликами заинтересовались правоохранительные органы.

Расследуя обстоятельства этого дела, следователи также выяснили, что в 2015 и 2016 годах одна из девушек неоднократно публиковала на странице в социальной сети изображения и тексты, оскорбляющие чувства верующих.

Кроме того, в СК сообщили, что 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на местного жителя, ограбив его на 600 рублей.

Реакция общественности

Зоозащитники уже заявили о желании обжаловать приговор, посчитав его "слишком мягким": Орлова и Савченко непосредственно по статье "жестокое обращение с животными" получили по 150 часов обязательных работ. А основные сроки связаны с другими статьями.

Пассажир в автобусе пользуется смартфоном
© Fotolia / Halfpoint
Интернет следит за тобой: как в Сети помогли найти хабаровских живодеров
В ходе расследования дела в российских городах прошли митинги и пикеты с требованиями справедливого наказания обвиняемых и ужесточения уголовного наказания за жестокое обращение с животными.

Также на сайте Change.org появилось несколько петиций — за привлечение студенток к уголовной ответственности, за ужесточение наказания по статье 245 УК (жестокое обращение с животными) и за отстранение от должности отца одной из студенток. Еще одна петиция появилась на сайте Российской общественной инициативы.

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