"Слишком мягкий приговор". Хабаровские живодеры получили реальные сроки

ХАБАРОВСК, 25 авг — РИА Новости. Хабаровский суд вынес приговор двум девушкам и молодому человеку по ряду дел, самым резонансным из которых стало живодерство, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
20.0%Да, такие сроки, пусть и по совокупности статей, - достаточная мера
39.0%Нет, наказание должно быть строже
41.0%Реальные сроки они получили за разбой и другие преступления, а за живодерство - обязательные работы. Это неприемлемо
Алену Савченко признали виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Ее осудили на четыре года и три месяца лишения свободы. Алину Орлову приговорили к трем годам и 10 дням лишения свободы. Их сообщнику Виктору Смышляеву назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
В последнем слове они просили не сажать их в тюрьму.
Ранее психиатрическая экспертиза установила, что во время совершения преступления обвиняемые осознавали свои действия и могли управлять ими.
С чего все началось
По данным следствия, девушки в 2016 году систематически мучили и убивали птиц и животных, которых брали "в добрые руки". Их жертвами стали голуби, кошки и собаки. Живодерки снимали издевательства на видео. Из-за этих записей интернет-пользователи и начали свое собственное расследование: они выяснили реальные имена и фамилии девушек, их адреса, места учебы и работы родителей.
Расследуя обстоятельства этого дела, следователи также выяснили, что в 2015 и 2016 годах одна из девушек неоднократно публиковала на странице в социальной сети изображения и тексты, оскорбляющие чувства верующих.
Кроме того, в СК сообщили, что 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на местного жителя, ограбив его на 600 рублей.
Реакция общественности
Зоозащитники уже заявили о желании обжаловать приговор, посчитав его "слишком мягким": Орлова и Савченко непосредственно по статье "жестокое обращение с животными" получили по 150 часов обязательных работ. А основные сроки связаны с другими статьями.
Также на сайте Change.org появилось несколько петиций — за привлечение студенток к уголовной ответственности, за ужесточение наказания по статье 245 УК (жестокое обращение с животными) и за отстранение от должности отца одной из студенток. Еще одна петиция появилась на сайте Российской общественной инициативы.