В Татарстане возбудили дело после гибели ребенка, которого забыли в машине

КАЗАНЬ, 25 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении местного жителя Сергея Мисько, который забыл двухлетнего внука своей сожительницы в машине на полдня, в результате чего ребенок умер от теплового удара, сообщает региональное следственное управление СКР.

"По версии следствия, утром 24 августа житель деревни Ефановка Бугульминского района Мисько повез свою сожительницу на автомобиле в город на работу. При этом они взяли с собой внука женщины в возрасте 2 лет 3 месяцев. В дальнейшем мужчина вернулся в деревню, закрыл автомобиль и пошел заниматься хозяйством, забыв о мальчике, спавшем на заднем сидении", — говорится в сообщении.

Как установлено, в районе 15 часов, собираясь ехать за супругой, мужчина вернулся к машине и обнаружил, что ребенок мертв. По предварительным данным, смерть мальчика наступила в результате теплового удара.

"Причастность к совершению преступления мужчина признал. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — отмечает ведомство.