В Татарстане возбудили дело после гибели ребенка, которого забыли в машине

КАЗАНЬ, 25 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении местного жителя Сергея Мисько, который забыл двухлетнего внука своей сожительницы в машине на полдня, в результате чего ребенок умер от теплового удара, сообщает региональное следственное управление СКР.
Как установлено, в районе 15 часов, собираясь ехать за супругой, мужчина вернулся к машине и обнаружил, что ребенок мертв. По предварительным данным, смерть мальчика наступила в результате теплового удара.
"Причастность к совершению преступления мужчина признал. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — отмечает ведомство.