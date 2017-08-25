В Туву на поиски пропавших детей вылетел Ми-8

КРАСНОЯРСК, 25 авг — РИА Новости. Борт Ми-8 со спасателями и поисковыми собаками вылетел из Красноярска в Туву для поиска пяти детей, пропавших в тайге, сообщили РИА Новости в Сибирском региональном Центре (СРЦ) МЧС России.

Ранее МЧС Тувы сообщило, что в Тандинском районе пятеро детей в возрасте 10-14 лет ушли в лес за кедровыми шишками и не вернулись.

По данным СРЦ, в поисках уже участвуют более 80 человек. Группировка увеличивается за счёт подразделений МЧС России.

"Известно, что в лес они отправились самовольно, поэтому, в каком направлении они пошли, и на каком удалении от населённого пункта могут находиться, информации нет… Работают кинологические расчёты, используются пять беспилотных летательных систем. Из Красноярска в Туву со спасателями и поисковыми собаками на борту вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. Авиационная техника будет непосредственно занята в поисковых работах", — сообщает МЧС.

Прогноз погоды пока благоприятен.

В СРЦ отмечают, что в ближайшее время численность поискового отряда достигнет 220 человек, в том числе 50 профессиональных спасателей МЧС России из Кызыла, Абакана, Красноярска.