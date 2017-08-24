Член банды Гагиева получил 18 лет колонии за убийства и похищения

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Участник преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым, Александр Стайхевич приговорен к 18 годам колонии строгого режима за участие в многочисленных убийствах и похищениях, заявили в Следственном комитете.

Следователи установили, что Стайхевич в 2004 году вступил в преступное сообщество, созданное на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии Асланом Гагиевым. Согласно материалам дела, при его активном участии с 2005 по 2009 годы были убиты 16 человек в Москве и Подмосковье.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе), частью 2 статьи 209 УК РФ (бандитизм),… частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство), пунктом "а" части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека), и ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Гагиевым, начала криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. Известно о более чем 49 эпизодах преступной деятельности организации в Москве, Московской области и Северной Осетии. Как заявляют правоохранители, участники сообщества убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других лиц.

Следственный комитет напомнил, что к длительным срокам лишения свободы приговорены 22 члена преступной организации, под стражей остаются 13 человек, девять человек объявлены в международный и федеральный розыск.

Глава банды Аслан Гагиев и ее участники Артур Джиоев, Георгий Кусов и Омаров Абдурагим задержаны на территории иностранных государств и ожидают экстрадиции в Россию.