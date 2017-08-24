Полиция опровергла данные о стрельбе в центре Москвы

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сообщения о пострадавших при стрельбе возле станции столичного метро "Проспект мира" не подтверждаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"На службу "02" позвонил неизвестный и сообщил о том, что в районе станции метро людям якобы причинены огнестрельные ранения. Прибывшими на место полицейскими правонарушения не зафиксированы, потерпевшие и пострадавшие не обнаружены", — сказал дежурный офицер.

По его словам, сам заявитель на связь с органами полиции не выходит. На месте полицейские осматривают прилегающую территорию, запрошены медицинские учреждения. Проводится дальнейшая проверка.