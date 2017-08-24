Мальчик из Петербурга потерялся в лесу в Карелии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Полицией Пудожского района Карелии ведется розыск подростка из Петербурга, заблудившегося в лесу, сообщает пресс-служба МВД по республики Карелия.

"Сегодня утром в дежурную часть полиции Пудожского района поступило сообщение о пропавшем без вести подростке — жителе Санкт-Петербурга, 2002 года рождения. Установлено, что накануне около 18 часов он ушел за грибами в лесном массиве в районе мыса Бесов нос. До настоящего времени его местонахождение не установлено", — сказано в сообщении.

Для поисков пропавшего без вести по сигналу тревоги поднят личный состав Отдела МВД России по Пудожскому району, привлечены сотрудники МЧС и ГИМС МЧС Карелии. На месте работают кинологи со служебными собаками. Известно, что юноша приехал в Карелию в составе туристической группы, в составе которой 47 человек, из них 40 детей. Все проживают в Санкт-Петербурге. Группа двигалась пешим маршрутом Пудож – мыс Бесов нос – село Каршево.