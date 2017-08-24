В Новой Москве юноша распылил перцовый баллончик в лицо 4-летней девочке

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Полиция возбудила дело, после того как 19-летний парень распылил перцовый баллончик в лицо 4-летней девочке в новой Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел 28 июля.

"Возбуждено уголовное дело о побоях, после того как 19-летний парень распылил (перцовый баллончик) в лицо 4-летней девочке в поселении Краснопахорское", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате его действий девочка получила химический ожог лица и шеи первой степени общей площадью в 2% поверхности тела.