Назначена дата предварительного слушания по делу экс-главы "Радиоприбора"

ВЛАДИВОСТОК, 24 авг — РИА Новости. Предварительное слушание уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего гендиректора оборонного завода "Радиоприбор" Михаила Харченко, которого уже судят за невыплату зарплаты, пройдет 28 августа, сообщил РИА представитель суда.

"Предварительное слушание пройдет 28 августа в 11:00 ", — сказал собеседник агентства.

Харченко грозит до 10 лет заключения, ущерб следствие оценивало в сумму не менее 365 миллионов рублей. Кроме того, ему вменяют невыплату зарплаты на 81 миллион рублей.

"Радиоприбор" — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. Сложная финансовая ситуация на "Радиоприборе" возникла в конце 2014 года. В итоге было принято решение, что "Радиоприбор" станет филиалом Дубненского машиностроительного завода.

Сейчас в отношении ОАО "Радиоприбор" идет процедура банкротства, продается имущество завода, чтобы выплатить долги работникам.