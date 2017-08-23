МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после ликвидации группы боевиков в селении Пседах Малгобекского района, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Спецоперация прошла в селении Пседах в среду, в ходе нее были уничтожены главари и участники так называемой малгобекской банды, причастные к убийствам полицейских и обстрелу здания УФСБ в Малгобеке и другим преступлениям. В ходе перестрелки в доме, где укрывались бандиты, произошел мощный взрыв. Среди силовиков и гражданских никто не пострадал.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и… "незаконный оборот оружия", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, при осмотре места происшествия обнаружено и изъято два автомата системы Калашникова, два пистолета, составляющие к самодельным взрывным устройствам, тубусы ручных гранатометов, множество магазинов к огнестрельному оружию, рации, видеокамера, бинокли, автомобильные номерные знаки, патроны и гильзы различных калибров.