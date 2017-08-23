Пожары в Волгоградской области уничтожили более 150 строений

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ландшафтные пожары уничтожили более 150 строений в Волгоградской области, сообщил начальник главного управления МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк.

"С 12.50 мск на всей территории Волгоградской области произошло резкое ухудшение оперативной обстановки в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Из-за ветра, порывы которого достигали до 25 метров в секунду произошли ландшафтные возгорания практически по всей территории области. Наиболее сложная обстановка сложилась в шести муниципальных образованиях, в том числе в Волгограде. В результате ландшафтных возгораний уничтожено 151 строение. Площадь пожара, пройденная огнем, уточняется", — сказал Гребенюк в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что число уничтоженных строений еще будет уточняться. Данных о пострадавших нет.

По словам Гребенюка, эвакуация населения проводилась в двух населенных пунктах, а также в детском оздровительном лагере, из него были эвакуированы 368 детей и 27 взрослых, их разместили в школе и планируют досрочно отправить по домам. Жители населенных пунктов после того, как угроза пожаров была ликвидирована, вернулись в свои дома.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч человек и двух тысяч единиц техники борются с пожарами в Волгоградской области, где введен режим чрезвычайной ситуации.