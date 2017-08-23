"Весь район не мог загореться": в Ростове-на-Дону говорят о поджоге

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в Ростове-на-Дону. 22 августа 2017

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в Ростове-на-Дону. 22 августа 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Крупный пожар в центре Ростова-на-Дону, охвативший около 10 тысяч квадратных метров, случился в разгар рабочего дня (около 13.00 мск). Из-за этого многие жители прибыли на место пожара, когда территория нескольких улиц уже была оцеплена, а местами слышались взрывы газовых баллонов. Ветер разгонял огонь с такой скоростью, что те, кто находился дома, не успевали даже одеться. Местные жители не верят, что случившееся является несчастным случаем.

Пожар в понедельник днем охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Пожар ликвидировали спустя сутки. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.

"Мы просто нищие остались"

Житель улицы 7 Февраля, который попросил не называть его имени, рассказал РИА Новости, что на момент пожара в доме почти никого не было из членов семьи. Его отца пожар застал в доме, и мужчине пришлось выбежать на улицу в одних трусах.

"Когда я приехал с работы, уже все дома в нашем районе горели. Все, что жизнью нажили, сгорело, мы просто нищие остались, не сохранилось ничего. Насчет причин пожара мысли есть, но не буду комментировать, жить хочу. Просто так не может весь район загореться, я не верю в это. Тут было полное бездействие МЧС. У меня сосед – полковник МЧС, он звонит, а ему говорят: "Нет пожарных расчетов". Куда они делись в огромном городе, мы что, в селе живем? Отец выбежал в трусах, мы сейчас поехали в магазин, купили ему хоть какую-то одежду", – пояснил местный житель.

ПВР вместо отпуска

По его словам, службы после начала пожара в районе не отключили ни газ, ни электричество. Мужчина рассказал, что его двор сильно искрил, а также чувствовался запах газа. "Потом пошли хлопки газа, мы аж бежали по улице Седова", – объяснил он.

Житель переулка Чувашский, также пострадавшего от огня, Анатолий Халин рассказал РИА Новости, что в ночь с 21 на 22 августа планировал с женой отправиться в отпуск на море. Супруга Анатолия как раз собирала вещи, когда дом Халиных охватил огонь. Во вторник 22 августа супруги уже стояли в очереди у пункта временного размещения (ПВР) в школе №22 за единовременными выплатами.

"Дом сгорел буквально минут за 15, ничего не вынесли. Собирались уезжать отдыхать ночью, жена вещи собирала. Она выскочила на улицу, а у нас уже деревянный навес и забор со стороны Дона начали гореть. Она ребенка схватила, на улицу выбежала, второй раз побежала в дом, а он уже горел, стекла начали взрываться. Деньги, вещи, бытовая электроника – все, что за 11 лет нажили, сгорело, ничего не осталось. Мы ходили после пожара, смотрели, только печная труба осталась", – сказал мужчина.

Он добавил, что две недели назад неподалеку сгорели четыре жилых дома и один нежилой. Кроме того, около двух месяцев назад в дневное время суток горел старый дом. После того как этот дом потушили, он вновь загорелся через несколько часов ближе к полуночи. Отец Анатолия Халина Михаил уверен, что причиной крупного пожара 21 августа стал поджог. По его словам, попытки поджечь частные дома в районе Театрального спуска совершались уже несколько раз.

Эту же точку зрения разделяет Людмила Погрецкая, пожар начался в соседнем с ней доме.

Сейф вскрыт, замок выбит

"И мы, и соседи считаем, что это поджог. Около 10 дней назад, ближе к порту метров 40-50 от нас также был пожар. Тоже говорили, что поджог. Слышали, что ходили люди, предлагали деньги за земельные участки", – рассказала жительница.

Местная жительница Тамара Вислогузова прожила в одноэтажном доме по улице Шатоевской 80 лет. К моменту, когда огонь добрался до ее жилища, она успела лишь забрать документы. Все вещи остались в доме, за исключение летнего платья, которое было на женщине. По ее словам, пожар уничтожил все, кроме стенного сейфа, но золотые украшения оттуда все же пропали.

"На следующий день после пожара я в сопровождении полицейских пришла домой, у меня там сейф был в стену встроен с золотыми украшениями. Когда я пришла, сейф был вскрыт, замок выбит, а украшений внутри уже не было", – рассказала агентству Вислогузова.

Ее сын сообщил, что криминалисты зафиксировали данный факт. Некоторые СМИ также писали о случае кражи телевизора у погорельцев. Полиция настаивает, что случаев хищения имущества на охраняемой территории не допущено.

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"Полиция опровергает информацию о случаях хищения имущества на охраняемой после пожара территории. Сотрудниками Кировского отдела полиции по факту размещения одним из порталов сведений о хищении телевизора была проведена проверка, факт хищения не имеет места. Полицейские совместно с представителями Росгвардии и военнослужащими Южного военного округа обеспечивают в круглосуточном режиме сохранность оставшегося имущества граждан на всей территории, которая была охвачена пожаром", – пояснила журналистам официальный представитель ГУМВД по региону Наталья Устименко.

Версия поджога официально в приоритете

Главной версией пожара в Ростове, по словам начальника ГУМЧС по Ростовской области, считают "занесение постороннего источника зажигания". В свою очередь глава ГУМВД по области Олег Агарков рассказал, что все версии причин пожара будут комплексно рассматриваться во взаимодействии со следственными органами. Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога. Факт возбуждения дела по данной статье не означает, что причиной пожара стал поджог, говорить об этом преждевременно, пояснили в полиции.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал, что "версия поджога будет отработана самым серьезным образом". Он заявил, местные жители говорили о возможности поджога "открыто, настойчиво", а также о том, "что это преднамеренное действие некоторых риелторов".

МЧС России подготовило проект распоряжения правительства об оказании финансовой помощи пострадавшим, им планируется выделить более 524 миллионов рублей на предоставление государственных жилищных сертификатов. Всего в результате пожара пострадали более 600 жителей, чье жилье сгорело в огне.

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Пожар в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону 21 августа не был первым: две недели назад там же сгорели несколько домов, было возбуждено уголовное дело о поджоге. Пожар 7 августа произошел все в том же районе на Театральном спуске. Его жители неоднократно сообщали, что неизвестные угрожали им в ответ на отказ продать свою землю. МЧС установило, что причиной пожара 7 августа был поджог, правоохранители ищут подозреваемого, возбуждено уголовное дело.