Отправленному под домашний арест Серебренникову надели электронный браслет

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Электронный браслет надели на режиссера Кирилла Серебренникова, которого ранее суд отправил под домашний арест в рамках дела о хищении не менее 68 миллионов рублей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков.

"С целью осуществления контроля за нахождением Серебренникова в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и соблюдения им наложенных судом запретов к нему применены технические средства контроля", — сказал Цыганков.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Басманный суд Москвы в среду поместил Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Виновным режиссер себя не считает.

Во время домашнего ареста худруку "Гоголь-центра" запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвоката, следователя и сотрудников ФСИН. Также ему запрещено пользоваться почтой, интернетом, а телефон он сможет использовать только для вызова экстренных служб.