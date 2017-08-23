Водитель автобуса, столкнувшегося с трамваем в Саратове, ездил без прав

САРАТОВ, 23 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Водитель городского автобуса, который в среду столкнулся с трамваем в Саратове, находился за рулем, будучи лишенным водительских прав, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы областного управления ГИБДД Екатерина Конопелько.

Ранее сообщалось, что около 09.00 по местному времени (08.00 мск) на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Азина в Заводском районе города столкнулись трамвай маршрута №9 и автобус маршрута №90, в результате пассажирка автобуса с травмами была госпитализирована.

"Водитель автобуса был лишен водительского удостоверения в июле текущего года. Сейчас на него составлен протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами", он доставлен в отдел полиции. По нему будет принято судебное решение", — сказала собеседница агентства.

Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, либо до 15 суток административного ареста, либо до 200 часов обязательных работ.

Кроме того, по словам Конопелько, работодатель водителя также будет привлечен к административной ответственности.

"Индивидуальный предприниматель будет привлечен к административной ответственности по статье 12.32 КоАП РФ "Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления транспортным средством", — отметила она.