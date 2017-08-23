Прохорова заявила, что огорчена решением суда по делу Серебренникова

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Издатель и литературовед Ирина Прохорова, которая выражала готовность внести залог за освобождение режиссера Кирилла Серебренникова, заявила, что очень огорчена тем, что режиссера поместили под домашний арест.
"Я очень огорчена тем, что его поместили под домашний арест… Очень жаль", — сказала Прохорова журналистам после заседания суда.
"Я не разделяю этой идеи, что слава богу, что не посадили вообще… Я очень признательна, что такое большое количество людей пришли поддержать его. Здесь была вся культурная общественность. Я очень надеюсь, что сила общественного мнения все-таки позволит доказать его невиновность", — сказала она.
Прохорова подтвердила свою готовность "внести посильный залог, чтобы все-таки великому режиссеру, гордости нашей страны было дозволено продолжать работать". "Хотя я прекрасно понимаю, каково ему было бы работать в таких условиях, но, тем не менее, я считаю, что это было бы правильно", — пояснила она, выразив уверенность, что человека такого масштаба, как Кирилл Серебренников, невозможно связать с "вульгарной идеей каких-то хищений".
Режиссера задержали в понедельник в Петербурге, где он с конца июля снимал фильм "Лето" о раннем периоде творчества Виктора Цоя. Защита заявляла, что во внезапном задержании не было необходимости: Серебренников, по словам адвоката, добровольно явился бы по повестке в СК РФ.
Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".
В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом.
Кирилл Серебренников возглавляет "Гоголь-центр" с 2012 года. В этом году режиссер был удостоен одной из самых престижных премий в области театрального искусства — "Европа — новая театральная реальность", награду будут вручать в декабре в Риме. В свое время эту премию получили легенды театра, от Питера Брука до Гарольда Пинтера. В 2017 году премию также получают актеры Изабель Юппер и Джереми Айронс.