Прохорова заявила, что огорчена решением суда по делу Серебренникова

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Издатель и литературовед Ирина Прохорова, которая выражала готовность внести залог за освобождение режиссера Кирилла Серебренникова, заявила, что очень огорчена тем, что режиссера поместили под домашний арест.

Басманный суд Москвы в среду поместил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Виновным он себя не считает.

"Я очень огорчена тем, что его поместили под домашний арест… Очень жаль", — сказала Прохорова журналистам после заседания суда.

"Я не разделяю этой идеи, что слава богу, что не посадили вообще… Я очень признательна, что такое большое количество людей пришли поддержать его. Здесь была вся культурная общественность. Я очень надеюсь, что сила общественного мнения все-таки позволит доказать его невиновность", — сказала она.

Прохорова подтвердила свою готовность "внести посильный залог, чтобы все-таки великому режиссеру, гордости нашей страны было дозволено продолжать работать". "Хотя я прекрасно понимаю, каково ему было бы работать в таких условиях, но, тем не менее, я считаю, что это было бы правильно", — пояснила она, выразив уверенность, что человека такого масштаба, как Кирилл Серебренников, невозможно связать с "вульгарной идеей каких-то хищений".

Режиссера задержали в понедельник в Петербурге, где он с конца июля снимал фильм "Лето" о раннем периоде творчества Виктора Цоя. Защита заявляла, что во внезапном задержании не было необходимости: Серебренников, по словам адвоката, добровольно явился бы по повестке в СК РФ.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом.

Кирилл Серебренников возглавляет "Гоголь-центр" с 2012 года. В этом году режиссер был удостоен одной из самых престижных премий в области театрального искусства — "Европа — новая театральная реальность", награду будут вручать в декабре в Риме. В свое время эту премию получили легенды театра, от Питера Брука до Гарольда Пинтера. В 2017 году премию также получают актеры Изабель Юппер и Джереми Айронс.