Кобзон призвал сказать всю правду по делу режиссера Серебренникова

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Заместитель председателя комитета по культуре Госдумы, знаменитый певец Иосиф Кобзон заявил журналистам, что в деле Кирилла Серебренникова необходимо расскзаать всю правду, объяснив, что нарушил режиссер и в чем заключалось его мошенничество.

Басманный суд Москвы в среду поместил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Виновным он себя не считает.

"Если он совершил преступление, то понятно, если нет – то зачем вы будоражите нас, народ? Зачем помещать его под охрану, что он нарушил? В чем его мошенничество? Называйте вещи своими именами… Мне горько, потому что нам не говорят правду", — сказал Кобзон.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Следствие уже предъявило ему обвинение.