МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Полиция задержала женщину-инвалида, которая подозревается в убийстве рецидивиста маникюрными ножницами в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, тело мужчины, отбывшего три срока по статьям о побоях и об угрозе убийством, нашли в понедельник днем в подъезде жилого дома на Коровинском шоссе.

"Через день после убийства вечером оперативники уголовного розыска задержали 44-летнюю женщину, инвалида II группы, которая изобличена в том, что на площадке между первым и вторым этажом дома, где нашли тело, три раза ударила маникюрными ножницами мужчину в область сердца", — сказал собеседник агентства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.