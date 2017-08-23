Ликвидированные в Ингушетии боевики планировали теракты

НАЛЬЧИК, 23 авг – РИА Новости. Ликвидированные в среду в Малгобекском районе Ингушетии боевики планировали совершить серию терактов на территории республики, заявил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

В среду Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации группы боевиков, блокированной в одном из домов селения Пседах, уничтоженные в Ингушетии террористы — главари и участники так называемой малгобекской банды, причастные к убийствам полицейских и обстрелу здания УФСБ в Малгобеке.

"Органами безопасности была получена предварительная информация о том, что в частном доме находятся несколько членов бандформирований, которые планировали теракты в республике. Эти данные удалось получить в ходе оперативных действий, связанных с пресечением деятельности бандподполья на территории Ингушетии", — приводит слова Евкурова его пресс-служба.

Он отметил, что операция в Пседахе стала продолжением серии спецмероприятий по борьбе с бандитами.

Кроме того, глава региона поручил разобраться, как бандиты, находившиеся в розыске, оказались в одном из домов сельского поселения. Он также поручил провести служебное расследование в отношении виновных должностных лиц, допустивших на подотчетной им территории появление подозрительных людей.

"У них на территории появились подозрительные люди. Почему они это не видели? Если бы у них было взаимодействие с населением, к ним пришли бы жители этой улицы, соседи и сообщили бы о подозрительных людях", — заявил Евкуров.