Доверенное лицо Серебренникова уничтожила часть документов, считают в СК

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Продюсер Екатерина Воронова, которую СК РФ считает доверенным лицом Кирилла Серебренникова, уничтожила часть документации "Седьмой студии", заявил следователь в среду в Басманном суде Москвы.

"Продюсер Воронова, а она является доверенным лицом Серебренникова, уничтожила часть финансовой документации", — сказал он, обосновывая ходатайство о домашнем аресте режиссера.

По его сведениям, Серебренников уже пытался скрыться от следствия — нарушил обязательство о явке и уехал в командировку в Санкт-Петербург, купил квартиру за рубежом при том, что имеет вид на жительство в одном из зарубежных государств.

Кроме того, у следствия есть доказательства, что Серебренников пытался связаться с сотрудниками "Седьмой студии" и выработать с ними единую позицию по делу, заявил представитель СК РФ.