Суд приговорил бывшего вице-губернатора Приморья к 2,5 годам условно

ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бывшего вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко к 2,5 годам условно за превышение должностных полномочий, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Суд приговорил Сергея Сидоренко условному наказанию в 2,5 года", — сказал собеседник.

Сидоренко находится под домашним арестом с декабря 2016 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту покушения на хищение бюджетных средств в размере не менее 10 миллионов рублей, сообщала ранее прокуратура. Дело в отношении бывшего вице-губернатора Приморья рассматривалось в особом порядке.