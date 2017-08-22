Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Саратовом

САРАТОВ, 22 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП на трассе в Саратовской области, в результате которого во вторник вечером один человек погиб и трое, в том числе ребенок, пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Автоавария произошла около 18.00 по местному времени (17.00 мск) на автодороге у села Подстепное Энгельсского района Саратовской области.

"По предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств — "ВАЗ 2114" и Renault Megane. Водитель "ВАЗ 2114" 44 лет погиб, еще три человека, из них один ребенок, госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Подробности происшествия устанавливаются, отметили в ГИБДД.