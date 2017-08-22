Выживший в перестрелке член "банды GTA" пройдет психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Московский областной суд назначил дополнительную психиатрическую экспертизу выжившему в перестрелке члену банды GTA Хазратхону Додохонову.

"Ходатайство прокурора о назначении подсудимому Додохонову дополнительной психолого-психиатрической экспертизы подлежит удовлетворению", — сказала судья Наталия Валикова.

По ее словам, пока Додохонов находился на лечении после перестрелки, врачи обнаружили у него ряд травм головы, в связи с чем необходимо поставить перед экспертами вопросы, является ли Додохонов вменяемым, может ли отдавать отчет своим действиям и нуждается ли в психиатрическом лечении.

Две недели назад, 1 августа, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела банды GTA, подсудимые напали на конвой, освободились и завладели оружием. Завязалась перестрелка между подсудимыми и прибывшими по тревоге гвардейцами — при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены.

Бандой GTA СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершили на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.