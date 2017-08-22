Прокурор просит продлить арест бывшего кировского губернатора Белых

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Прокурор просит Пресненский суд Москвы еще на полгода продлить срок ареста бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении крупной взятки, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Кудряшов.

"В ходе предварительных слушаний представитель гособвинения заявил ходатайство о продлении меры пресечения", — сказал Кудряшов.

Адвокат добавил, что сторона защиты, в свою очередь, также заявила два ходатайства — о возврате дела в прокуратуру "в связи с допущенными при составлении обвинительного заключения нарушениями, препятствующими рассмотрению дела по существу", а также об исключении ряда доказательств. "Следствие отказалось приобщить к делу банковские документы и не допросило свидетеля защиты, подтверждающего невиновность моего подзащитного", — пояснил Кудряшов.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2012–2016 годах Никита Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.