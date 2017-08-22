Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Челябинске возросло до 12 человек

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Число пострадавших в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Челябинске увеличилось до 12 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее ГУМВД по региону сообщало, что во вторник утром по улице Линейной произошло столкновение автомобиля Toyota Altezza под управлением водителя 1983 года рождения и маршрутного такси №86 под управлением водителя 1969 года рождения. Маршрутка выехала за пределы проезжей части и наехала на бетонное ограждение. Травмы получили восемь человек. В то же время представитель ГИБДД УМВД по Челябинску Андрей Юрин заявил РИА Новости, что, по данным ведомства, в ДТП пострадали от пяти до 15 человек.

"По данным всероссийского центра медицины катастроф "Защита", после осмотра 12 пострадавших госпитализированы семь человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще шесть получили ранения и травмы средней степени тяжести. Еще пяти пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.