На месте крупного пожара в Ростове-на-Дону могут создать рекреационную зону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Рекреационная зона может быть создана на территории Театрального спуска в Ростове-на-Дону после крупного пожара, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Этот вопрос (о новой застройке сгоревшей территории) должен быть проработан тщательнейшим образом. Я попросил местные власти также рассмотреть возможность не застраивать данную территорию. В соответствии с генпланом там планировалось создание рекреационной зоны. При необходимости генплан может быть скорректирован", — заявил Голубев журналистам.

"Этот вопрос (о новой застройке сгоревшей территории) должен быть проработан тщательнейшим образом. Я попросил местные власти также рассмотреть возможность не застраивать данную территорию. В соответствии с генпланом там планировалось создание рекреационной зоны", — заявил Голубев журналистам.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас пожар полностью ликвидирован. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.