Погибший в крупном пожаре в Ростове-на-Дону был инвалидом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Личность погибшего при крупном пожаре в Ростове-на-Дону устанавливается, он был инвалидом первой группы, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Личность погибшего устанавливается. Известно, что он был инвалидом первой группы", — сказал Голубев.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас пожар полностью ликвидирован. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины.