В Кузбассе легковушка врезалась в автобус

КЕМЕРОВО, 22 авг — РИА Новости. Кузбасские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, водитель которого скончался на месте происшествия, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

По данным ведомства, авария произошла утром во вторник на Ильинском шоссе в Новокузнецком районе. Вблизи автобусной остановки "Село Бедарево" столкнулись автомобиль Renault Logan и автобус "МАЗ".

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault, двигаясь со стороны Новоильинского района в сторону Центрального района, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП 56-летний водитель Renault скончался на месте", — сказали в ведомстве.

По информации полиции, в автобусе на момент аварии находились около 25 пассажиров, никто из них травм не получил.

Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП и степень вины каждого из участников. "В качестве одной из причин случившегося рассматривается плохое самочувствие водителя Renault", — добавили в ГУМВД по Кемеровской области.