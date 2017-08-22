При крупном пожаре в Ростове-на-Дону пострадало почти 120 домов

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Почти 120 жилых домов, в которых проживает более 200 семей, повреждены в результате пожара в Ростове-на-Дону, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Согласно поступивших заявлений от граждан. пострадало 118 жилых домовладений, в которых проживает 218 семей", — говорится в сообщении.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, в настоящий момент открытое горение ликвидировано, а пожарные продолжают разбирать завалы и проливать очаги тления. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Почти 60 человек обратились за медпомощью, из них девять были госпитализированы.