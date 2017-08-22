Из-за пожара в Ростове-на-Дону почти 60 человек обратились за медпомощью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Почти 60 человек обратились за медицинской помощью в результате крупного пожара в Ростове-на-Дону, сообщил на совещании руководитель областного департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сергей Панов.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

"Пятьдесят восемь человек обратились за медицинской помощью, девять госпитализированы, шесть человек обратились в травмпункт", — сказал Панов.

Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано, а пожарные продолжают разбирать завалы и проливать очаги тления. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.