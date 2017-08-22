РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Почти 60 человек обратились за медицинской помощью в результате крупного пожара в Ростове-на-Дону, сообщил на совещании руководитель областного департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сергей Панов.
"Пятьдесят восемь человек обратились за медицинской помощью, девять госпитализированы, шесть человек обратились в травмпункт", — сказал Панов.
Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано, а пожарные продолжают разбирать завалы и проливать очаги тления. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.