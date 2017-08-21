В Пятигорске семь человек пострадали в ДТП с фурой и автобусом

ПЯТИГОРСК, 21 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Семь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовой фуры в Пятигорске, сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю.
В автобусе на момент ДТП находились водитель и 15 пассажиров, все были осмотрены медиками, в больницу доставлены семь человек, детей среди доставленных нет, госпитализация может понадобится троим пассажирам, отметили в ведомстве.
По данным управления ГИБДД, все пассажиры – жители Кировского района. Автобус следовал по маршруту "Зольская – Кисловодск", водители в ДТП не пострадали. На месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются.