На Химкинском водохранилище спасли двух мужчин с надувной лодки

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Спасатели подняли из воды двух мужчин, едва не утонувших из-за сдувшейся лодки на Химкинском водохранилище, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"Дежурной сменой поисково-спасательной станции "Центральная" в 8.06 подняты на борт катера двое братьев, катавшихся на надувной лодке на Химкинском водохранилище", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, из-за нарушения правил безопасности "надувная лодка спустила воздух, и молодые люди оказались в воде в 450 метрах от берега".

"Спасатели доставили пострадавших на станцию, где провели профилактическую беседу. После чего оба пострадавших были отпущены", — добавили в департаменте.