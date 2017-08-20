На Химкинском водохранилище спасли двух мужчин с надувной лодки

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Спасатели подняли из воды двух мужчин, едва не утонувших из-за сдувшейся лодки на Химкинском водохранилище, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
Как отметили в пресс-службе, из-за нарушения правил безопасности "надувная лодка спустила воздух, и молодые люди оказались в воде в 450 метрах от берега".
"Спасатели доставили пострадавших на станцию, где провели профилактическую беседу. После чего оба пострадавших были отпущены", — добавили в департаменте.