Под Белгородом расстреляли семью предпринимателей

БРЯНСК, 20 авг – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства семьи из трех человек, занимавшихся строительным бизнесом, тела которых с огнестрельными ранениями были накануне обнаружены в городе Валуйки Белгородской области, сообщает СУ СК по региону.

Отмечается, что вечером 18 августа в полицию поступило сообщение жительницы города Валуйки о том, что семья ее знакомых не выходит на связь и не появляется на работе.

"После прибытия к месту жительства в доме обнаружены тела хозяев, 55-летних отца и матери и их 29-летнего сына. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следователей, семья вела строительный бизнес, занималась реализацией стройматериалов и товаров для дома. В местных СМИ пишут, что причиной их убийства могло быть ограбление. На месте происшествия обнаружены следы преступления, в том числе от огнестрельного оружия. Устанавливается лицо, причастное к совершению преступления, отмечает СК.

Официальный представитель СУ СК по региону Елена Козырева пояснила РИА Новости, что на данный момент нет приоритетной версии этого убийства.

Тела погибших направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы, назначено 17 иных судебных экспертиз, допрашиваются соседи и коллеги потерпевших.