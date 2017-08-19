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Происшествия

Власти ХМАО рассказали об обстановке в Сургуте после нападения

Сюжет:
Нападение на прохожих в Сургуте (11)
19:2019.08.2017
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© РИА Новости / Ирина ШвецПерейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы во время проверки автомобилей, выезжающих из города Сургута. 19 августа 2017Сотрудник дорожно-патрульной службы во время проверки автомобилей, выезжающих из города Сургута. 19 августа 2017
© РИА Новости / Ирина Швец
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 авг — РИА Новости. Обстановка в Сургуте, где днем в субботу местный житель ранил ножом семерых прохожих, в настоящее время оценивается как стабильная, сообщили РИА Новости в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа со ссылкой на губернатора Югры Наталью Комарову.

Сотрудники правоохранительных органов работают в центре города Сургута на месте, где неизвестный мужчина напал с ножом на людей и ранил несколько человек. 19 августа 2017
© РИА Новости / Ирина Швец
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ИГ* взяло ответственность за нападение в Сургуте, сообщает Рейтер

Ранее глава региона провела в Сургуте координационное совещание по обеспечению правопорядка с участием представителей правоохранительных органов и системы здравоохранения.

"Хочу отметить, что все ответственные структуры сработали слаженно и оперативно. Обстановка в городе стабильная. По докладам ответственных лиц, задействованы все имеющиеся у нас возможности и ресурсы. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Для этого наш окружной травматологический центр, принявший пострадавших, как мне подтвердили, располагает всеми необходимыми ресурсами", — приводит региональный департамент общественных и внешних связей слова Комаровой.

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© Ruptly
Оперативники на месте ликвидации напавшего с ножом на прохожих в Сургуте

Отмечается, что она посетила окружной травматологический центр, где проходят лечение пострадавшие. Как уточнил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Сургута Вадим Шувалов, в больнице размещены шесть человек, один пострадавший находится на амбулаторном лечении. Ранее в региональном правительстве сообщали, что в больнице оставались пять человек и что домой были отправлены двое пострадавших.

Инцидент произошел около полудня в центре Сургута. Местный житель с ножом напал на прохожих, после чего оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы, которым пришлось открыть огонь на поражение. В настоящее время проверяется информация о его психическом расстройстве. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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