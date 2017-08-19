Власти ХМАО рассказали об обстановке в Сургуте после нападения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 авг — РИА Новости. Обстановка в Сургуте, где днем в субботу местный житель ранил ножом семерых прохожих, в настоящее время оценивается как стабильная, сообщили РИА Новости в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа со ссылкой на губернатора Югры Наталью Комарову.

Ранее глава региона провела в Сургуте координационное совещание по обеспечению правопорядка с участием представителей правоохранительных органов и системы здравоохранения.

"Хочу отметить, что все ответственные структуры сработали слаженно и оперативно. Обстановка в городе стабильная. По докладам ответственных лиц, задействованы все имеющиеся у нас возможности и ресурсы. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Для этого наш окружной травматологический центр, принявший пострадавших, как мне подтвердили, располагает всеми необходимыми ресурсами", — приводит региональный департамент общественных и внешних связей слова Комаровой.

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Отмечается, что она посетила окружной травматологический центр, где проходят лечение пострадавшие. Как уточнил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Сургута Вадим Шувалов, в больнице размещены шесть человек, один пострадавший находится на амбулаторном лечении. Ранее в региональном правительстве сообщали, что в больнице оставались пять человек и что домой были отправлены двое пострадавших.

Инцидент произошел около полудня в центре Сургута. Местный житель с ножом напал на прохожих, после чего оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы, которым пришлось открыть огонь на поражение. В настоящее время проверяется информация о его психическом расстройстве. По данному факту было возбуждено уголовное дело.