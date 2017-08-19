Глава Сургута выступил с видеообращением к жителям

Сотрудники правоохранительных органов работают в центре города Сургута на месте, где неизвестный мужчина напал с ножом на людей и ранил несколько человек. 19 августа 2017

Сотрудники правоохранительных органов работают в центре города Сургута на месте, где неизвестный мужчина напал с ножом на людей и ранил несколько человек. 19 августа 2017

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава администрации Сургута Вадим Шувалов обратился к жителям города после нападения мужчины на прохожих с ножом. Видеообращение опубликовано на его странице "ВКонтакте".

"Полиция держит ситуацию под контролем. Призываю вас сохранять спокойствие и не делать скоропалительных выводов. Как глава города, обращаюсь ко всем средствам массовой информации с просьбой максимально ответственно отнестись к данной ситуации", — говорится в заявлении.

В субботу около полудня в центре Сургута мужчина в маске напал с ножом на прохожих. Пострадали семь человек, двое их них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего застрелила полиция. По предварительным данным, это молодой человек 1994 года рождения.

В правительстве ХМАО агентству заявили, что губернатор Наталья Комарова в ближайшее время проведет в Сургуте заседание оперативного штаба в связи с инцидентом.