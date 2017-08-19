Глава Сургута выступил с видеообращением к жителям

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава администрации Сургута Вадим Шувалов обратился к жителям города после нападения мужчины на прохожих с ножом. Видеообращение опубликовано на его странице "ВКонтакте".
В субботу около полудня в центре Сургута мужчина в маске напал с ножом на прохожих. Пострадали семь человек, двое их них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего застрелила полиция. По предварительным данным, это молодой человек 1994 года рождения.
В правительстве ХМАО агентству заявили, что губернатор Наталья Комарова в ближайшее время проведет в Сургуте заседание оперативного штаба в связи с инцидентом.