В сети появились видео из Сургута, где мужчина устроил резню

МОСКВА, 19 августа — РИА Новости. В сети появились видео с места происшествия в Сургуте, где неизвестный ранил ножом несколько человек.

В кадре видно полицейского, а рядом с ним — тело, накрытое простыней.

Как сообщали в Следственном комитете, инцидент произошел в 11:20 по местному времени.

Когда на место прибыли правоохранители, преступник попытался оказать им сопротивление, но был застрелен. По некоторым данным, у убитого могло быть психическое расстройство. Также сообщается, что он был в маске.

По информации СК, пострадали восемь человек, полиция сообщает о семи пострадавших, из них двое — в тяжелом состоянии.