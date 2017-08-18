МВД России довело до суда дело о погроме на Хованском кладбище

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Несколько фигурантов дела о беспорядках на Хованском кладбище Москвы предстанут перед судом, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Массовая драка на крупнейшем кладбище столицы произошла в мае прошлого года — в "побоище" участвовали около 200 человек, трех человек забили насмерть, 112 человек были задержаны. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище.

Расследование показало, что приезжие из ближнего зарубежья "нанесли травмы гражданам и повредили несколько припаркованных автомобилей", отметила Волк. Были возбуждены дела о хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном уничтожении имущества. Подозреваемые содержатся в СИЗО.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — сказала Волк, не уточняя количества подсудимых.

Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, параллельно Следственный комитет занимается другим уголовным делом по этой же истории, но по более тяжким статьям – об избиении до смерти и другим. По этому делу, по разным данным, проходит 16 или 17 человек, в том числе бывший полицейский Никита Мошенко и предполагаемый организатор "побоища" – соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников.