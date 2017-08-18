Суд над "тверским стрелком", убившим девять человек, начнется 29 августа

Дорожный указатель и стела у въезда в поcелок Редкино Тверской области. Архивное фото

Дорожный указатель и стела у въезда в поcелок Редкино Тверской области. Архивное фото

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Тверской областной суд 29 августа приступит к слушанию уголовного дела "тверского стрелка", обвиняемого в убийстве девяти человек в дачном кооперативе, сообщает суд.

"Двадцать девятого августа 2017 года Тверской областной суд приступит к слушанию уголовного дела 45-летнего Сергея Егорова… По ходатайству обвиняемого уголовное дело будет слушаться коллегией из трех федеральных судей", — говорится в сообщении. Материалы уголовного дела насчитывают 14 томов.

"По существу предъявленного обвинения в окончательной редакции Егоров показал, что признает вину полностью", — отмечает суд.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться. Егоров предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух и более лиц.