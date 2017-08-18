Суд выпустил из СИЗО фигуранта по делу о подкупе Шакро Молодым офицеров СК

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ перевел из СИЗО под домашний арест бывшего сотрудника УСБ СК РФ Дениса Богородецкого, которого следствие считает посредником при передаче взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"Постановлением суда от 14 августа Богородецкому изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на один месяц трое суток, а всего, с учётом срока содержания под стражей, до одного месяца 29 суток, то есть до 17 сентября 2017 года", — сказала она.

Менее месяца назад Лефортовский суд санкционировал заключение Богородецкого под стражу до 17 сентября. По версии обвинения, Богородецкий "передал предложение о взятке заместителю главы управления собственной безопасности СК РФ Александру Ламонову и получил его согласие".

Защита Богородецкого настаивала на домашнем аресте, указывая, что он, по ее словам, страдает рассеянным склерозом и нуждается в постоянном лечении.

После ареста генералов и полковников СКР по делу о получении взятки Богородецкий уволился из УСБ СКР. Он проходил свидетелем по делу о взятке, и следствие ФСБ, по словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, назначило судебную психофизиологическую экспертизу с целью "исследовать память Богородецкого для обнаружения в ней наличия информации о событиях" преступления.

Источник также пояснил, что перед экспертом был поставлен только один вопрос: имеется ли в памяти свидетеля информация о передаче им Ламонову денег за освобождение из-под стражи Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец. Однако экспертиза не была проведена из-за болезни Богородецкого и прохождении им лечения.

Под стражей по этому делу уже находятся глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его зам Александр Ламонов и первый замначальника столичного главка СК РФ Денис Никандров. По мнению следствия, они получили от Калашова 500 тысяч евро, пообещав облегчить обвинение Кочуйкову и вызволить его из СИЗО.