Москвич убил двух мужчин из ревности

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин, чьи тела в воскресенье нашли в колодце-коллекторе в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Вечером 15 августа в колодце-коллекторе, расположенном в лесопарковой зоне недалеко от жилых домов по улице Осенней, были обнаружены тела двух мужчин на вид 40-45 лет.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан житель столицы 1981 года рождения. Подозреваемый пояснил, что причиной конфликта между ним и потерпевшими, в результате которого совершил убийство, стала ревность к общей знакомой", — сказала Иванова.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.