Добавили срок. Экс-полковник ГРУ Квачков получил 1,5 года колонии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Приволжский окружной военный суд приговорил к полутора годам колонии строгого режима бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, уже отбывающего наказание за подготовку мятежа.

Согласно материалам суда, в июне 2015 года он записал из колонии на мобильный телефон видео, которое затем было опубликовано в интернете. Эксперты сочли, что в ролике содержатся призывы "к совершению негативных (агрессивных, насильственных) действий в отношении представителей государственной власти в России".

Прокурор просил три года колонии. Адвокат настаивал на отсутствии состава преступления. В результате суд признал экс-полковника виновным.

В мае Дорогомиловский суд Москвы приговорил по этому же делу соратника Квачкова Юрия Екишева к полутора годам колонии общего режима.

За что сидит Квачков

В 2005 году Квачкову предъявили обвинение в покушении на одного из наиболее влиятельных людей в российской власти 1990-2000-х годов, ныне главу "Роснано" Анатолия Чубайса. На пути автомобиля Чубайса была взорвана бомба, топ-менеджер не пострадал.

После трехлетнего заключения Квачков был оправдан. Коллегия присяжных пришла к выводу, что вина подсудимого не доказана. Позже приговор был отменен, а дело отправлено на новое рассмотрение. В декабре 2010 года Верховный суд подтвердил оправдательный приговор, но уже через день суд арестовал Квачкова по новому делу о подготовке вооруженного мятежа.

По версии следствия, отставной полковник планировал захватить оружие в нескольких воинских частях, после чего устроить поход на Москву. Сам Квачков все обвинения отрицает.

В феврале 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.

Созданное отставным полковником "Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского" пополнило список запрещенных в России террористических организаций. Его книга "Кто правит Россией" была признана экстремистской.